В рамках Кубка Беларуси по гандболу «СКА-Минск» обыграл «Гомель» со счетом 32:16

Новости Беларуси. Оправдывать статус безусловного фаворита этой пары армейцы принялись буквально с первых секунд матча. Здорово защищаясь и продуктивно атакуя, подопечные Спартака Мироновича, они в темно-синей форме, уже в дебюте создали приличный отрыв от соперника. Гомельчане же то и дело испытывали большие проблемы с преодолением оборонительных редутов СКА. Как следствие, за весь первый тайм голевой улов приезжей команды составил жалких 7 мячей. Пропустили же гости вдвое больше.

Спартак Миронович, главныйтренер ГК СКА (Минск):

У нас обычно 2-3 мяча и все это было в конце. Это первая такая наша убедительная победа.

Не изменился характер игры и во втором тайме. Напротив, хозяева продолжали наращивать отрыв. Стараниями как отменно игравшими голкиперов, так и забрасывавшие мячи на любой вкус группы атаки. В ней, к слову, дебютировал правый крайний канувшего в лету минского «Динамо», а также национальной сборной Беларуси Никита Вайлупов. Новичок армейцев на площадке не затерялся и отправил в сетку ворот Гомеля 6 мячей.

Никита Вайлупов, правый крайний ГК СКА (Минск):

Были моменты, где можно было сыграть лучше, но это игра, поэтому 100% пока не могу дать. Дал то, что мог.

Финальная сирена зафиксировала сверхуверенную победу СКА 32:16, и ответная встреча в Гомеле, по сути, становится формальностью. Самым результативным у армейцев стал Александр Бочко, отгрузивший сопернику 10 мячей, сообщили в программе Новости «СТВ-спорт» на СТВ.