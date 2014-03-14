БК «Цмоки-Минск» «благодаря» судьям уступил турецкому «Газиантепу» 67:68 и выбыл из Еврочелленджа

Новости Беларуси. Баскетболисты минских «Цмоков» завершают выступление в еврокубках. В повторном четвертьфинальном матче Еврочелленджа против турецкого «Газиантепа» «драконы» снова минимально уступили. Несмотря на смазанное начало поединка, в дальнейшем хозяева «Минск-Арены» вкатились в игру и даже вышли победителями из стартовой четверти. Правда, уже к большому перерыву янычары снова вели в счете.

Вторая половина выдалась захватывающей, а концовка традиционно для минчан жаркой и нервной. Градус накала борьбы, похоже, ударил в голову арбитрам: несколько судейских решений, принятых в последние мгновения, попросту похоронили шансы белорусов даже на решающий третий матч.

«Газиантеп» взял верх 68:67 и продолжит борьбу в полуфинале турнира. «Цмоки» прощаются с Еврочелленджем, сообщили в программе «СТВ-Спорт».