В преддверии матча гандбольной Лиги чемпионов белорусские и российское журналисты сразились между собой в Бресте

Нас, спортивных журналистов, зачастую упрекают в том, что мы горазды только молотить языком да пальцами по клавиатуре. А вот выйти на паркет, ринг или корт и самим показать класс – это нам не по силам. Так вот знайте: ошибочно так думать об акробатах пера.

Сергей Рутенко, 6-кратный победитель Лиги чемпионов:

Со многими ребятами из белорусской команды приходилось работать, только в обратном формате. Интересно посмотреть, как люди, которые мне говорили что-то, это делают на площадке.

В роли генерального менеджера нашей команды выступил гандбольный гуру Сергей Юрьевич Новиков. В его обойме оказалось 18 человек, представляющих белорусские газеты, Интернет-порталы и государственные телеканалы. Команда наших СМИ к делу подошла со всей серьезностью и за месяц до матча начала подготовку под руководством в том числе и тренеров национальной сборной, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Сергей Синкевич, игрок сборной Беларуси, редактор сайта Сhamp.by:

Наверное, восемь тренировок было. Многие люди вообще не знали, что такое гандбольный мяч, что такое гандбол, и вышли на площадку и, вы видели, показали очень хороший уровень. На самом деле в нашей команде только два парня, которые раньше когда-то занимались гандболом.

Оба соперника пытались ярче разжечь предматчевое пламя тем топливом, которого у них в достатке – словом. «Выйдешь на площадку – не надейся на пощаду». Между соперниками имела место и такая смс-переписка.

Чтобы вы понимали весь победоносный настрой нашей дрим-тим: накануне игры журналистов собрал лично председатель Федерации гандбола Владимир Коноплев, так сказать, для напутствующей на свершения беседы. Чуть позже словесных эквилибристов «благословила» сама королева биатлона Дарья Домрачева. Так что наша команда не имела права на фиаско.

Стартовые минуты матча утвердили во мнении, что, несмотря на товарищеский статус, победа принципиальна для обоих соперников. Эмоции кипели не только на площадке, искрилась и скамейка запасных.

Чего только стоят эмоции тренера белорусской сборной Натальи Карпилович. Переживала она, словно и не дружеский этот поединок.

Но соревновательный принцип отходит на второй план, а взаимовыручка остается, когда надо помочь сопернику.

К слову, все до одного отмечали потрясающую атмосферу на матче, схожую с той, что царит на международных играх того же БГК имени Мешкова. Да и ведь брестский спорткомплекс «Виктория» и его гандбольная арена – одна из лучших в нашей стране.

Роман Скворцов, комментатор телеканала «Матч ТВ»:

Мы играли на основной арене клуба из Лиги чемпионов, настоящая мастика. По этому запаху я скучал лет, наверное, 15, когда последний раз играл в гандбол. Так что сплошь позитивные эмоции.

Александр Мешков, председатель попечительского совета БГК имени Мешкова:

Начало положено, а дальше уже будет зависеть от тех людей, которые занимаются спортом, спортивной журналистикой, кто ведет гандбол. От их желания, ох стремления. А мы всегда готовы поддержать любое позитивное начинание.

В итоге в сверхнапряженной концовке победу праздновали белорусские акулы пера и микрофона: трудовая победа на последних секундах с перевесом в один мяч. Триумф, безусловно, был важен в таком принципиальном противостоянии, но подобные матчи имеют другую, более важную особенность, которая многому учит журналистов.

Александр Мешков, председатель попечительского совета БГК имени Мешкова:

Журналисты, российские и белорусские, которые имеют то или иное отношение к гандболу, сегодня на своей, извините за грубое слово, шкуре почувствовали, что это такое. Поэтому когда в следующий раз они будут писать, что кто-то что-то не так сделал или не попал, они будут вспоминать, как они попадали мячом и сколько раз не добежали до чужой шестиметровой отметки. Поэтому это очень полезно.

Сергей Синкевич, игрок сборной Беларуси, редактор сайта Сhamp.by:

Я отработал, наверное, полтора года в гандбольном клубе, но ни разу не играл в гандбол. Именно поэтому, наверное, захотел сыграть, прочувствовал. Когда смотришь теперь и бежишь «один в ноль», понимаешь игроков, которые не забрасывают при этом.

Конец истории? Банальный хэппи-энд? А вы не забыли, что под маской этих, казалось бы, гандболистов скрываются профессиональные журналисты? Так вот. Недавно в прессе появилась информация о скором матче-реванше. Мы будем держать руку на пульсе событий.

Роман Скворцов, комментатор телеканала «Матч ТВ»:

Это очень хорошая идея – меряться не только длиной перьев, но и, собственно, чисто спортивными способностями. Поэтому футбол, баскетбол, гандбол, волейбол, легкая атлетика, подводные шашки, тряпочные кегли с бабочкой – мы на все готовы. Спасибо вам.