XIX международный турнир по баскетболу памяти Владимира Рыженкова завершился в Минске

Новости Беларуси. В Минске завершился XIX ежегодный международный турнир по баскетболу памяти Владимира Рыженкова. В состязаниях приняли участие кадетские сборные Беларуси, Литвы, Молдовы, России и Украины. Победителем турнира среди девушек стала кадетская сборная Беларуси, а среди юношей заслуженную победу отпраздновала команда Украины. Белорусские юноши заняли почетное третье место, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Максим Рыженков, первый вице-президент НОК:

Очень доволен женской командой. Девчонки U-16 молодцы, кадетская команда. Их уровень, по сравнению с иностранными командами, на порядок выше. И я держу пальцы, чтобы они также выступали на чемпионате Европы. Ребятам надо подтягиваться. Игры с литовцами, украинцами показывают, что нам есть куда идти дальше.