Молодежь в «СКА-Минск»: как столичный гандбольный клуб растит смену опытным игрокам

Эти живые и резвые ребята сейчас отнюдь не на внешкольных играх на свежем воздухе, перенесенных из-за холодов в зал. Это полноценная гандбольная тренировка. Второклассники только постигают азы ручного мяча, но уже сейчас они знают, какой клуб для них родной.

Валентин Несинов, детский тренер ГК «СКА-Минск»:

Они уже отличают, где гандбольный клуб «СКА-Минск», где БГК имени Мешкова и так далее. Мы на всех играх стараемся и родителей привлекать, и взрослых, и детей.

Со стороны это больше напоминает салки или видоизмененную забаву со стульями, где предметов мебели меньше, чем участников. Но в такой игровой манере ребята учатся не только правильно держать мяч и вести его, но и находить позиции на площадке и отрабатывать эпизоды до конца.

Понятно, далеко не каждый из 100 ребят, которые сегодня занимаются в начальных группах СКА, в будущем станет профессиональным гандболистом, но здоровое физическое развитие еще никому не вредило.

Валентин Несинов, детский тренер ГК «СКА-Минск»:

Моментов много. Кто-то ходит по школам, именно детей смотрит на уроках физкультуры, кто-то в кабинеты к ним приходит. Я же прихожу рано утром, в полвосьмого, и смотрю на родителей, кто кого ведет. А уже по этому видно, вырастет мальчик или нет.

Валентин Несинов – один из тех, кто занимается поиском талантов для СКА и их развитием. И таких кладоискателей в структуре «армейцев» 15, из тренеров-преподавателей многие – бывшие игроки СКА, члены национальной сборной. В каждом из районов столицы обязательно есть школа, где желающих научат гандболу и разовьют талант.

Екатерина Соловьянчик, и.о. директора ДЮСШ им. С. Мироновича:

У нас тоже есть традиция. Мы посвящаем наших юных спортсменов в члены гандбольного клуба «СКА-Минск». При этом участвовали олимпийские чемпионы, на площадке был сам гуру гандбола Миронович Спартак Петрович и, естественно, вся команда гандбольного клуба «СКА-Минск». Они вручали удостоверения, мячи, жали руки нашим юным спортсменам. Поэтому было очень торжественное мероприятие.

Но СКА – это не только Минск. Попасть в ряды армейской гандбольной дружины при условии таланта и стремления расти можно и из региона.

Евгений Михно, игрок ГК «СКА-Суворовец»:

Я из Лепеля, это Витебская область. Занимался гандболом, выступал на соревнованиях. И меня наш тренер увидел, предложил пойти в суворовскую команду. Мне это понравилось, я поступил туда.

«СКА-Суворовец» – еще один резервуар, из которого главная команда «армейцев» может черпать кадры. «Суворовцы» – ребята надежные и выносливые, а значит и тыл у минчан прочный.

Дмитрий Потачиц, игрок ГК «СКА-Суворовец»:

Это универсальный вид спорта, даже на тренировках мы играем и в футбол, и в баскетбол. Развиваются все качества. Гандбол – это спорт, в спорте надо всегда борешься, а когда ты борешься, то борешься и в жизни. Это помогает тебе в жизни.

Сегодняшние резервисты – это будущее СКА. Вчерашние дублеры сейчас защищают цвета основной команды. Средний возраст армейской дружины не достигает и 22 лет, но эти ребята готовы успешно отстаивать честь клуба не только во внутреннем чемпионате, но и на международной арене, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.