Белорусские пловцы завершили чемпионат Европы по плаванию с четырьмя наградами

Новости Израиля. В израильской Нетанье подошёл к концу чемпионат Европы по плаванию на короткой воде. Наши пловцы завершили форум с четырьмя наградами, последняя из которых упала в белорусскую копилку накануне вечером.

Её авторство принадлежит эстафетной четвёрке: Павлу Санковичу, Илье Шимановичу, Евгению Цуркину и Антону Латкину. Их квартет пришёл к финишу третьим в комбинированной эстафете 4 по 50 метров. Золото досталось итальянцам, а второй результат показали россияне. Белорусский коллектив отстал от триумфаторов на полторы секунды.

В итоговом медальном зачёте наша команда расположилась на 15 месте с одной серебряной и тремя бронзовыми наградами. А возглавили реестр европейского первенства венгры, на счету которых 11 золотых медалей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».