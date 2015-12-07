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Белорусские пловцы завершили чемпионат Европы по плаванию с четырьмя наградами

07 декабря 2015 18:39
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Новости Израиля. В израильской Нетанье подошёл к концу чемпионат Европы по плаванию на короткой воде. Наши пловцы завершили форум с четырьмя наградами, последняя из которых упала в белорусскую копилку накануне вечером.

Её авторство принадлежит эстафетной четвёрке: Павлу Санковичу, Илье Шимановичу, Евгению Цуркину и Антону Латкину. Их квартет пришёл к финишу третьим в комбинированной эстафете 4 по 50 метров. Золото досталось итальянцам, а второй результат показали россияне. Белорусский коллектив отстал от триумфаторов на полторы секунды.

В итоговом медальном зачёте наша команда расположилась на 15 месте с одной серебряной и тремя бронзовыми наградами. А возглавили реестр европейского первенства венгры, на счету которых 11 золотых медалей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Плавание

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