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Дарья Домрачева завоевала бронзу в масс-старте на седьмом этапе Кубка мира

03 марта 2013 14:08
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Новости Беларуси. Белоруска Дарья Домрачева заняла 3 место в масс-старте седьмого этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в норвежском Холменколлене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня это не единственное спортивное достижение наших соотечественниц. Еще две бронзы достались нашим спортсменкам на чемпионате Европы по легкой атлетике в закрытых помещения, который проходит в Гётебурге. На пьедестал почета поднялись толкательница ядра Елена Копец и бегунья Марина Арзамасова.

# Чемпионат мира по биатлону # Дарья Домрачева

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