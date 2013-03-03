Дарья Домрачева завоевала бронзу в масс-старте на седьмом этапе Кубка мира

Новости Беларуси. Белоруска Дарья Домрачева заняла 3 место в масс-старте седьмого этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в норвежском Холменколлене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня это не единственное спортивное достижение наших соотечественниц. Еще две бронзы достались нашим спортсменкам на чемпионате Европы по легкой атлетике в закрытых помещения, который проходит в Гётебурге. На пьедестал почета поднялись толкательница ядра Елена Копец и бегунья Марина Арзамасова.