В последнем матче года «Динамо» уступило «Нефтехимику»

Дела у подопечных Вячеслава Буцаева до матча были далеки от идеальных: серия из 9 поражения к ряду, последнее место в восточной конференции. Хотя и игроки Крэйга Вудкрофта в последнее время редко радовали фанатов хорошей игрой. Так для кого же из этих весьма проблемных на этом отрезке коллективов матч стал желанной минутой славы?

Первый период особым экшеном не блистал, однако шайба все же случилось. Счет в составе хозяев открыл на 14 минуте Принс. Серьезная битва началась во второй двадцатиминутке. Сперва равенство в счете восстановил Шафигуллин. На 28-й минуте минчане снова ушли в отрыв, но буквально за 20 секунд привычное равенство восстановилось.

И именно с этого момента у «зубров» начались проблемы. Частые удаления привели к тому, что после звука сирены, означающей перерыв, «Нефтихимик» вел в счете с разницей аж в две шайбы. Финальная треть буквально заставила динамовцев проснуться. Уже на первой минуте последнего периода Еременко сумел сократить счет, а на 59-й счет сравнял. Но «Нефтехимик» уж слишком сильно вцепился в этот матч. Хайруллин аккурат под финальную сирену прервал злополучную серию поражений своей команды.