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В последнем матче года «Динамо» уступило «Нефтехимику»

31 декабря 2020 14:38
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Новости Беларуси. Минское хоккейное «Динамо» провело последнюю в календарном году игру. Соперник – нижнекамский «Нефтехимик», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дела у подопечных Вячеслава Буцаева до матча были далеки от идеальных: серия из 9 поражения к ряду, последнее место в восточной конференции. Хотя и игроки Крэйга Вудкрофта в последнее время редко радовали фанатов хорошей игрой. Так для кого же из этих весьма проблемных на этом отрезке коллективов матч стал желанной минутой славы?

В последнем матче года «Динамо» уступило «Нефтехимику»-1

Первый период особым экшеном не блистал, однако шайба все же случилось. Счет в составе хозяев открыл на 14 минуте Принс. Серьезная битва началась во второй двадцатиминутке. Сперва равенство в счете восстановил Шафигуллин. На 28-й минуте минчане снова ушли в отрыв, но буквально за 20 секунд привычное равенство восстановилось.

И именно с этого момента у «зубров» начались проблемы. Частые удаления привели к тому, что после звука сирены, означающей перерыв, «Нефтихимик» вел в счете с разницей аж в две шайбы. Финальная треть буквально заставила динамовцев проснуться. Уже на первой минуте последнего периода Еременко сумел сократить счет, а на 59-й счет сравнял. Но «Нефтехимик» уж слишком сильно вцепился в этот матч. Хайруллин аккурат под финальную сирену прервал злополучную серию поражений своей команды.

5:4, «Нефтехимик» победил.

# Хоккей Беларуси # Крэйг Вудкрофт # Шейн Принс

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