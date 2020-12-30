В последней игре 2020 года экстралиги А «Юность» обыграла «Неман». На двоих у команд семь шайб

Речь о дуэли столичной «Юности» и гродненского «Немана». На двоих команды забросили 7 шайб, но фактически равноценной борьбы не было. Хозяева льда выглядели значительно расторопнее и потому легко разделались с оппонентом – 6:1. Игра была сделана после первого же отрезка, в течение которого дружина Александра Макрицкого трижды зажигала красный свет за воротами гостей. Второй период также завершился в пользу «Юности», но менее убедительно – 2:1. Ну и напоследок минчане еще раз заставили капитулировать «Неман».