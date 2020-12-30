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В последней игре 2020 года экстралиги А «Юность» обыграла «Неман». На двоих у команд семь шайб

30 декабря 2020 19:56
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Новости Беларуси. Зрители, следившие за противостоянием хоккейных команд в последней игре 2020 года, стали свидетелями множества голов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В последней игре 2020 года экстралиги А «Юность» обыграла «Неман». На двоих у команд семь шайб-1

Речь о дуэли столичной «Юности» и гродненского «Немана». На двоих команды забросили 7 шайб, но фактически равноценной борьбы не было. Хозяева льда выглядели значительно расторопнее и потому легко разделались с оппонентом – 6:1. Игра была сделана после первого же отрезка, в течение которого дружина Александра Макрицкого трижды зажигала красный свет за воротами гостей. Второй период также завершился в пользу «Юности», но менее убедительно – 2:1. Ну и напоследок минчане еще раз заставили капитулировать «Неман».

В последней игре 2020 года экстралиги А «Юность» обыграла «Неман». На двоих у команд семь шайб-4

Полная игровая картина тура сейчас перед вами. На этом экстралига А берет новогоднюю паузу. Первый матч чемпионата в 2021 году будет сыгран 6 января: «Шахтер» примет «Юность».

# Хоккей Беларуси # Александр Макрицкий # Фотофакт

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