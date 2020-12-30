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Президент Беларуси подписал Указ о продлении господдержки организациям физкультуры и спорта

30 декабря 2020 17:08
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Новости Беларуси. До 2024 года продлено оказание господдержки организациям физкультуры и спорта. Соответствующий указ подписал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Действие мер распространяется на НОК Беларуси, национальные федерации по видам спорта, включенным в программу Олимпийских игр, а также некоторые другие организации.

Президент Беларуси подписал Указ о продлении господдержки организациям физкультуры и спорта-1

Кроме того, в соответствии с документом Министерство спорта и туризма наделено дополнительными функциями по мониторингу за размером зарплаты спортсменов, использованием федерациями средств иностранной безвозмездной помощи и направлением компенсаций международных организаций на проведение спортивных мероприятий.

В целях создания равных условий для развития спорта среди людей с ограниченными возможностями указ предусматривает распространение мер поддержки на Белорусскую спортивную федерацию глухих.

# Государственная политика в области спорта # Александр Лукашенко # Фотофакт

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