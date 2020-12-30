Прямой эфир

Трое игроков покинули солигорский «Шахтёр»

30 декабря 2020 13:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Чемпиона «Беларусбанк высшей лиги» солигорский «Шахтер» покидают трое игроков, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Трое игроков покинули солигорский «Шахтёр» -1

По окончании срока аренды из клуба уходит Джасурбек Яхшибоев. Нападающий провел за команду 15 матчей, в которых забил 9 голов и сделал три результативные передачи. Кроме того, истек срок контракта с Эдуардом Вишняковым и Максимом Бордачевым. Бордачев сезон-2020 провел в аренде в клубе «Торпедо-БелАЗ», который стал бронзовым призером чемпионата.

# Футбол Беларуси # Джасурбек Яхшибоев # Эдуард Вишняков # Максим Бордачев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Экстралига А. «Шахтёр» прервал победную серию «Динамо-Молодечно», а «Гомель» в гостях обыграл «Локомотив»
29 декабря 2020 20:46

Экстралига А. «Шахтёр» прервал победную серию «Динамо-Молодечно», а «Гомель» в гостях обыграл «Локомотив»

«Это мотивирует». Что говорят воспитанники Детского городка, к которым приехали знаменитые спортсмены Беларуси?
29 декабря 2020 19:40

«Это мотивирует». Что говорят воспитанники Детского городка, к которым приехали знаменитые спортсмены Беларуси?

​​​​​​​Виктор Лукашенко в Детском городке Минска: «Видишь радость этих детей и понимаешь, что однозначно такие акции нужно проводить»
29 декабря 2020 18:40

​​​​​​​Виктор Лукашенко в Детском городке Минска: «Видишь радость этих детей и понимаешь, что однозначно такие акции нужно проводить»