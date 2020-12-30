Трое игроков покинули солигорский «Шахтёр»

По окончании срока аренды из клуба уходит Джасурбек Яхшибоев. Нападающий провел за команду 15 матчей, в которых забил 9 голов и сделал три результативные передачи. Кроме того, истек срок контракта с Эдуардом Вишняковым и Максимом Бордачевым. Бордачев сезон-2020 провел в аренде в клубе «Торпедо-БелАЗ», который стал бронзовым призером чемпионата.