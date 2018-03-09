В Пхёнчхане пройдёт открытие ХII Паралимпийских игр. Флаг Беларуси понесёт лыжница Людмила Волчёк

Новости Беларуси. Внимание болельщиков вновь приковано к южнокорейскому Пхенчхану. Совсем скоро здесь начнется торжественная церемония открытия ХII зимних Паралимпийских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эти старты станут самыми многочисленными в истории. 567 спортсменов будут отстаивать честь 49 стран. Соревнования начнутся 10 марта. Дебютируют на играх сборные Грузии, Таджикистана и КНДР. Участие принимает и сборная нашей страны.

Белорусские паралимпийцы на играх не новички. 15 атлетов представлены в двух видах спорта – биатлоне и лыжных гонках. Флаг Беларуси во время церемонии открытия пронесет многократная паралимпийская чемпионка — лыжница Людмила Волчек.