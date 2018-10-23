«В первый раз сюда пришел, мне очень нравится». Даниэль Ястремский на открытой тренировке по боксу в Минске

Новости Беларуси. Проверить себя на прочность и освоить основные боксерские приемы. Для звездных послов II Европейских игр и представителей шоу-бизнеса открытую тренировку по боксу провел мастер спорта, многократный призер международных соревнований Константин Маханьков, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Даниэль Ястремский, представитель Беларуси на детском Евровидении-2018:

Раньше я ходил в спортивный зал, там тоже занимался боксом. Но здесь намного более сложные тренировки. Сегодня я в первый раз сюда пришел, мне очень нравится. Будет какой-то результат!

Я научился бить вперед, за дерево, как нас учил тренер, и апперкот – три самых важных приема у боксеров.