В первый день XXVIII зимней Универсиады в Казахстане Артем Башлаков завоевал серебро во фристайле

Новости Беларуси. В Казахстане накануне стартовала XXVIII зимняя Универсиада. И уже 30 января в копилку белорусской команды упала первая награда. Артем Башлаков показал второй результат в соревнованиях фристайлистов. Помимо него на пьедестал поднялись два лыжных акробата из Китая – Ли Чжунлинь, ставший золотым призером, и Го Цзымин, который завоевал бронзу. Первому из них Башлаков проиграл более семи баллов, второго опередил на 4,5.

В аналогичных соревнованиях у девушек к медали была близка наша Вера Ляшкевич, ставшая в финишном протоколе четвертой, сообщили в программе «СТВ-Спорт».