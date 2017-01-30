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Белорусский теннисист Владимир Игнатик победил на «Челленджере» во французском Ренне

30 января 2017 18:07
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Новости Беларуси. Пока весь мир обсуждает итоги Australian Open и 18-й титул Роджера Федерера на турнирах «Большого шлема», мы вспомним о нашем Владимире Игнатике. В воскресенье он праздновал успех на «Челленджере» во французском Ренне.

В финальном матче белорус сломил сопротивление юного россиянина Андрея Рублева. Победа оказалась для Игнатика волевой: первую партию он отдал на тай-брэйке, но затем выиграл два сэта кряду.

Интересно, что белорусский теннисист выступал на турнире в ранге так называемого «лаки лузера». Он потерпел фиаско в квалификации, но все равно получил от организаторов пропуск в основную сетку.

Триумф на корте Ренна позволил Игнатику подняться сразу на 42 позиции в мировом рейтинге. Отныне он обосновался на 150 месте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Теннис

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