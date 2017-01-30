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С международного турнира в Париже белорусские борцы вольного и греко-римского стиля вернулись с 8 наградами

30 января 2017 18:04
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Новости Беларуси. Белорусские борцы вольного и греко-римского стиля вернулись из Парижа, где на выходных проходил представительский международный турнир. По его итогам в нашем активе восемь наград. Большинство из них – бронзовые, но более благородные металлы также имеются в наличии.

Так, Надежда Шушко стала серебряным призером в весовой категории до 55 килограммов у женщин, а Иван Янковский не знал равных в весе до 97 килограммов в соревнованиях вольников.

Кстати, уже через полгода белорусские борцы вернутся в Париж, чтобы принять участие в чемпионате мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Борьба

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