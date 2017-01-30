Прямой эфир

Матчи третьего тура чемпионата Беларуси по футзалу прошли в Столбцах

30 января 2017 18:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Столбцах состоялись матчи третьего тура чемпионата Беларуси по футзалу. Двух побед в двух матчах добился «Строитель». Вначале был повержен «Бобруйск», а затем и «Армрест». Эта виктория позволила червеньским футболистам укрепиться на вершине турнирной таблицы.

А вот их ближайший преследователь – «Союз» – очки потерял, уступив в первый же день «Меркурию», который сейчас замыкает тройку лучших футзальных дружин страны.

Уже в эту пятницу «Строитель» и «Союз» оспорят кубок Беларуси. Титульный матч состоится в Минске и начнется в 19.00, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Футбол Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Любовь Черкашина – о жертвах ради рекордов, пути к успеху, секретах стройности и тренерстве
30 января 2017 12:46

Любовь Черкашина – о жертвах ради рекордов, пути к успеху, секретах стройности и тренерстве

Генсек НОК Беларуси Анатолий Котов – о завершении дела гребцов и ответном судебном иске
29 января 2017 17:58

Генсек НОК Беларуси Анатолий Котов – о завершении дела гребцов и ответном судебном иске

Швейцарский теннисист Роджер Федерер стал пятикратным победителем Australian Open
29 января 2017 13:46

Швейцарский теннисист Роджер Федерер стал пятикратным победителем Australian Open