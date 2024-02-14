Минское «Динамо» обыграло «Витязь» и обеспечило себе место в плей-офф КХЛ

Минское «Динамо» обеспечило себе место в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Путевка туда была оформлена в гостевом поединке против аутсайдера Западной конференции «Витязя», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хозяева льда открыли счет на 14-й минуте, но усилиями Ника Меркли «зубры» достаточно быстро сравняли. Во втором отрезке минчане сумели заработать себе отрыв в две шайбы: голы в свой актив записали Роман Горбунов и Дмитрий Коробов. В заключительной 20-минутке российская дружина сократила отставание, но заработанное ранее преимущество и позволило «Динамо» праздновать победу со счетом 3:2.

Сейчас в активе белорусского клуба 63 балла и восьмое место в турнирной таблице Запада. В текущей выездной серии наша команда проведет еще два матча: с одноклубниками из Москвы 15 февраля и против «Куньлуня» 17-го.