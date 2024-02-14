Четыре белоруски проиграли на стадии 1/4 финала чемпионата Европы по борьбе

На чемпионате Европы по борьбе в Румынии в разгаре дневная сессия. На континентальном первенстве стартовали девушки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первый день соревнований по женской борьбе выступили четыре белоруски – Виолетта Чирик, Алеся Гетманова, Анна Садченко, Анастасия Зименкова. Они проиграли на стадии одной четвертой финала, но еще сохраняют шансы на выход в утешительные поединки.