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Четыре белоруски проиграли на стадии 1/4 финала чемпионата Европы по борьбе

14 февраля 2024 13:55
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На чемпионате Европы по борьбе в Румынии в разгаре дневная сессия. На континентальном первенстве стартовали девушки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Четыре белоруски проиграли на стадии 1/4 финала чемпионата Европы по борьбе-1

В первый день соревнований по женской борьбе выступили четыре белоруски – Виолетта Чирик, Алеся Гетманова, Анна Садченко, Анастасия Зименкова. Они проиграли на стадии одной четвертой финала, но еще сохраняют шансы на выход в утешительные поединки.

# Борьба

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