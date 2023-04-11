Теннис. Илья Ивашко обыграл британского спортсмена в стартовом поединке в Монте-Карло

Илья Ивашко провел стартовый поединок на теннисном турнире категории 1 000 в Монте-Карло. Наш теннисист пробился в основную сетку через квалификацию, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

И в первом круге встречался с представителем Великобритании Даниэлем Эвансом. Первую партию Ивашко отдал сопернику без особых усилий – 2:6. Во втором сете белорус оказал серьезное сопротивление, доминировал на корте и взял верх – 6:2. Судьба матча решалась в третьей партии. Илья не подвел и выиграл со счетом 6:3. Таким образом, в поединке 1/16 финала Илья Ивашко встретится с россиянином Карэном Хачановым.