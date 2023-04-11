Вторым финалистом волейбольного чемпионата Беларуси стал минский «Строитель»

Столичные волейболисты вели в полуфинальной серии 2:1 и им оставался всего один победный шаг до финала. И они его сделали. Команда Олега Микановича одержала победу над «Энергией» со счетом 3:0 и выиграла полуфинальную серию – 3:1. Таким образом, в финальной серии чемпионата Беларуси встретятся солигорский «Шахтер» и минский «Строитель».