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Вторым финалистом волейбольного чемпионата Беларуси стал минский «Строитель»

11 апреля 2023 19:32
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Новости Беларуси. Определился второй участник финальной серии волейбольного чемпионата Беларуси. Путевку оспаривали минский «Строитель» и гомельская «Энергия», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вторым финалистом волейбольного чемпионата Беларуси стал минский «Строитель»-1

Столичные волейболисты вели в полуфинальной серии 2:1 и им оставался всего один победный шаг до финала. И они его сделали. Команда Олега Микановича одержала победу над «Энергией» со счетом 3:0 и выиграла полуфинальную серию – 3:1. Таким образом, в финальной серии чемпионата Беларуси встретятся солигорский «Шахтер» и минский «Строитель».

# Волейбол # Олег Миканович # Фотофакт

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