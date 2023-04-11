В Федерации хоккея Беларуси утвердили тренеров младших сборных на новый сезон

Наставником сборной до 20 лет будет Сергей Стась. Он продолжит работать с командой, которую возглавляет уже два года. Андрей Ращинский будет руководить сборной до 18 лет. А Дмитрий Шульга возглавит команду до 17 лет. В ближайшее время все тренеры должны определиться с составами своих штабов.