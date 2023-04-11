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В Федерации хоккея Беларуси утвердили тренеров младших сборных на новый сезон

11 апреля 2023 19:31
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Новости Беларуси. Исполком Федерации хоккея утвердил кандидатуры главных тренеров младших сборных на будущий сезон, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Федерации хоккея Беларуси утвердили тренеров младших сборных на новый сезон-1

Наставником сборной до 20 лет будет Сергей Стась. Он продолжит работать с командой, которую возглавляет уже два года. Андрей Ращинский будет руководить сборной до 18 лет. А Дмитрий Шульга возглавит команду до 17 лет. В ближайшее время все тренеры должны определиться с составами своих штабов.

# Хоккей Беларуси # Андрей Ращинский # Дмитрий Шульга # Сергей Стась # Фотофакт

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