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В Омске стартовал международный турнир по художественной гимнастике. Кто представляет Беларусь?

28 апреля 2023 15:38
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Сегодня, 28 апреля, в Омске стартовал международный турнир по художественной гимнастике имени Евгении Канаевой. Она является единственной в истории этого вида спорта двукратной олимпийской чемпионкой, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

В Омске стартовал международный турнир по художественной гимнастике. Кто представляет Беларусь?-1

Ради участия в престижном соревновании в российский город приехали спортсменки из Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, Армении, Кубы и 13 регионов России. Нашу страну представляют сильнейшие грации, в том числе и лидеры Алина Горносько и Анастасия Салос. В пятницу состоялся первый состязательный день. Девушки выступали с двумя предметами: обручем и мячом. В субботу, 29 апреля, им предстоит выйти на ковер с лентой и булавами. Именно тогда станут известны победители и призеры многоборья. В воскресенье пройдут финалы отдельных видов, а также гала-концерт.  

# Художественная гимнастика # Анастасия Салос # Алина Горносько # Фотофакт

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