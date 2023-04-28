В Омске стартовал международный турнир по художественной гимнастике. Кто представляет Беларусь?

Ради участия в престижном соревновании в российский город приехали спортсменки из Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, Армении, Кубы и 13 регионов России. Нашу страну представляют сильнейшие грации, в том числе и лидеры Алина Горносько и Анастасия Салос. В пятницу состоялся первый состязательный день. Девушки выступали с двумя предметами: обручем и мячом. В субботу, 29 апреля, им предстоит выйти на ковер с лентой и булавами. Именно тогда станут известны победители и призеры многоборья. В воскресенье пройдут финалы отдельных видов, а также гала-концерт.