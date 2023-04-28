В Заславле открылась многофункциональная спортивная площадка

Новости Беларуси. Проект Президентского спортивного клуба «Спорт для всех» расширяет свою географию, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Сегодня, 28 апреля, он в Заславле.

Большой плюс многофункциональных спортивных площадок – это простота и доступность, так как они расположены в жилых кварталах. С 2021 года обладателями таких уникальных сооружений стали 24 населенных пункта Минского района. Заславль в этом списке занял 25-ю позицию.

Новая площадка подойдет и для игровых видов спорта, и для силовых. Здесь есть возможность приобщиться к спорту и людям с ограниченными возможностями. Легко, безопасно, интересно для людей любого возраста. Пока старшие ребята подтягиваются, малыши могут висеть на турниках, укрепляя так кисти рук. Через год или два эти руки смогут делать хороший захват в дзюдо или подать мяч в волейболе.

Павел Егоров, представитель Президентского спортивного клуба:

Огромное спасибо местным исполнительным органам власти, которые проявляют инициативу, изыскивают возможность финансирования бетонных оснований. И это очень важно для того, чтобы подготовить более качественную площадку. Ну а мы со своей стороны подходим к этому вопросу очень серьезно, потому что мы прекрасно понимаем, что массовый спорт больше всего важен нашему подрастающему поколению, чтобы они проявляли интерес к спорту. А в целом, может быть, это будет являться триггером, чтобы они выбирали какой-то более профессиональный вид спорта.

Виктор Юрченко, тренер ДЮСШ № 1 Минского района:

Это наше будущее, с этого все начинается, с турника, с брусьев, все мы на этом выросли. И будем становиться будущими чемпионами. Чтобы собиралась молодежь, чтобы они здесь общались, находили друзей, знакомства, набирались сил и здоровья.