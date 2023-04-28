В Минске стартовал детский теннисный турнир «Золотая ракетка»

Новости Беларуси. Теннисная федерация Беларуси совместно с Президентским спортивным клубом продолжают искать новые таланты, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 28 апреля стартовал пятый сезон детского турнира «Золотая ракетка».

В нем принимают участие 15 команд из разных регионов Беларуси. Ребята разделены на четыре подгруппы. Их ожидают шесть личных встреч, две парные и один микст. Сезон обещает быть жарким. Пока ракетки скрестили представители первой подгруппы. Команды проведут по три встречи. 5 мая на корты выйдут дружины второго квартета. Для юных спортсменов данный турнир – один из главных стартов.

Александра Третьяк, тренер команды ГОКЦОР (Гомель):

В Гомеле мы брали отбор, чтобы попасть в основную команду. Здесь у нас команда – каждое очко нам важно, чтобы пройти в дальнейший этап. Дети набираются опыта, общаются с другими командами. И стремятся к цели – подняться на высокую ступень пьедестала. В Гомеле центр олимпийского резерва по теннису. Поэтому это высокий уровень и много ребят мы передаем потом уже на дальнейшее обучение за более качественной подготовкой в Минск.

Дмитрий Шиманский, участник турнира:

Роджер Федерер. Он очень по-умному играет. Умная игра заключается в том, чтобы не допускать глупых ошибок и играть спокойно. Я хочу побывать на «Большом шлеме» и постараться его выиграть. Турнир «Золотая ракетка» мне очень нравится тем, что здесь разные игроки, можно играть с разными, попробовать. И выстоять.