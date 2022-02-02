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В олимпийском Пекине выявлено уже 232 случая заражения коронавирусом

02 февраля 2022 19:53
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За сутки в Пекине выявлено 32 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

В олимпийском Пекине выявлено уже 232 случая заражения коронавирусом-1

Впервые за долгое время большее количество положительных тестов было сдано не вновь прибывшими, а теми, кто уже проживает внутри закрытого пузыря. Таких набралось 17 человек. Еще 15 сомнительных результатов зафиксировано в аэропорту. Таким образом, начиная с 23 января выявлено 232 человека с коронавирусом.  

# Зимняя Олимпиада # Фотофакт

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