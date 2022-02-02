В олимпийском Пекине выявлено уже 232 случая заражения коронавирусом

Впервые за долгое время большее количество положительных тестов было сдано не вновь прибывшими, а теми, кто уже проживает внутри закрытого пузыря. Таких набралось 17 человек. Еще 15 сомнительных результатов зафиксировано в аэропорту. Таким образом, начиная с 23 января выявлено 232 человека с коронавирусом.