Биатлон. Стало известно, кто из белорусов вошёл в команду на смешанную эстафету в Пекине

Новости Беларуси. Тренерский штаб сборной Беларуси по биатлону определился с составом на первую олимпийскую гонку – смешанную эстафету, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В дружину вошли все лидеры. Нашу страну будут представлять Динара Алимбекова, Анна Сола, Никита Лобастов и Антон Смольский. Дебютный комплект наград у стреляющих лыжников будет разыгран в субботу, 5 февраля. Старт соревнований назначен на 12:00 по минскому времени.

Напомним, что в рамках этапов Кубка мира в текущем сезоне состоялись две гонки, и оба раза наш квартет был с призами. Всего на зимних Играх-2022 в биатлоне будет разыграно 11 комплектов наград.