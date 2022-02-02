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Биатлон. Стало известно, кто из белорусов вошёл в команду на смешанную эстафету в Пекине

02 февраля 2022 19:44
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Новости Беларуси. Тренерский штаб сборной Беларуси по биатлону определился с составом на первую олимпийскую гонку – смешанную эстафету, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Биатлон. Стало известно, кто из белорусов вошёл в команду на смешанную эстафету в Пекине-1

В дружину вошли все лидеры. Нашу страну будут представлять Динара Алимбекова, Анна Сола, Никита Лобастов и Антон Смольский. Дебютный комплект наград у стреляющих лыжников будет разыгран в субботу, 5 февраля. Старт соревнований назначен на 12:00 по минскому времени. 

Напомним, что в рамках этапов Кубка мира в текущем сезоне состоялись две гонки, и оба раза наш квартет был с призами. Всего на зимних Играх-2022 в биатлоне будет разыграно 11 комплектов наград.

# Зимняя Олимпиада # Динара Алимбекова-Смольская # Анна Сола # Никита Лобастов # Антон Смольский # Фотофакт

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