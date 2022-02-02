На Олимпиаде в Пекине в соревнованиях по кёрлингу команда Китая обыграла Швейцарию

Несмотря на то, что официально Олимпийские игры в Пекине откроются в пятницу, 4 февраля, фактически зимний мультифорум уже стартовал, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В среду начались соревнования среди смешанных команд в керлинге. Одновременно игрались четыре противостояния. И сразу грянула сенсация. Хозяева-китайцы обыграли дружину Швейцарии – 4:2. Следует отметить, что «крестоносцы» – действующие серебряные призеры Олимпиады.

Также викторий добились австралийцы и шведы. А вот Норвегия и Чехия сильнейшего не выявили: ничья – 3:3.

Кроме того, официальные тренировки провели представители санного спорта. В расписании четверга, 3 февраля, продолжение баталий в керлинге и первые матчи в женском хоккее, а также официальные тренировки у могулистов.