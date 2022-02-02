Теннис. Белорус Илья Ивашко не сумел выйти во второй круг турнира во Франции

Новости Беларуси. Илья Ивашко потерпел поражение в первом матче после длительного перерыва. Белорус не сумел выйти во второй круг турнира категории 250 в Монпелье, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дальше нашего спортсмена не пустил американец Макдональд. В первом сете была равная борьба, однако в нужный момент визави сделал брейк и победил – 6:3. Во второй партии наблюдалось еще более упорное соперничество. Теннисисты довели дело до тай-брейка. И здесь фортуна также была на стороне американца – 7:2.