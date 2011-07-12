В областном дерби ФК БАТЭ уверенно обыграл «Торпедо-БелАЗ» – 3:0

Генеральную репетицию перед стартом в Лиге чемпионов Борисовский БАТЭ проводил по соседству от дома, в гостях у жодинского «Торпедо». Отметим, что команде Виктора Гончаренко, судя по всему, неплохо удалось проверить перед визитом в Белфаст степень своей готовности и потренировать столь важные в матчах на евроарене голевые удары.

Первый раз жодинский голкипер Паречин пострадал от Александра Павлова, который на 26-й минуте здорово и точно пробил под перекладину после своевременной фланговой передачи Олега Патоцкого. После этого голевой аппетит борисовчан не угас.

Вратарю хозяев поля приходилось регулярно вступать в игру, причем действовать приходилось с полной нагрузкой. Лишь ближе к перерыву автозаводцам удалось наладить внятную и атакующую игру. Но в этот момент бессердечные и безжалостные гости забили еще раз. Очень похожую на первую голевую, тоже витееватую фланговую атаку, на этот раз результативно завершил Павел Нехайчик, ассистировал которому Александр Юревич.

2:0 – в пользу БАТЭ. И на перерыв тренерский штаб «Торпедо» уходил в активных поисках мер по спасению ситуации в мачте.

Во втором тайме «автозаводцы» заиграли заметно живее и на первых послеантрактных минутах били по воротам гостей заметно чаще соперника, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Кто его знает, возможно подопечным Сергея Гуренко удалось бы поправить прицел, если бы не грубый промах жодинской обороны. Через восемь минут после антракта она предоставила возможность Павлу Нехайчику просто закатить мяч в осиротевшие торпедовские ворота.

3:0 – и в развитии сюжета этого поединка можно было ставить точку. Так оно, по сути, и произошло. Гости заслуженно пополнили свой актив тремя победными очками и, наверное, мысленно уже готовились к предстоящему визиту в Северную Ирландию.