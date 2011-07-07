После сюжета на СТВ футбольный клуб БАТЭ извинился перед арбитром

29 июня на стадионе г. Борисова во время игры БАТЭ-Шахтёр болельщики местного клуба скандировали в адрес судьи оскорбительные речевки и бросили в него бутылку, а главный тренер борисовчан общался с судьей и журналистом СТВ Павлом Лесивым, мягко говоря, излишне эмоционально. После критического сюжета СТВ футбольный клуб БАТЭ принес арбитру извинения, а телеканалу пригрозил запретом на трансляции.. читать далее.

Телеканал СТВ в июле 2010 года подписал договор с Белорусской федерацией футбола о подготовке трансляций матчей Высшей лиги Национального чемпионата. В течение последних лет матчи показывались периодически, и не в прямом эфире, а в записи. За довольно короткий срок была подготовлена собственная творческая группа. Лучшие матчи тура идут в прямом эфире в прайм-тайм в 19:00-20:30. Техническую сторону трансляций обеспечивает 10-камерная цифровая ПТС с повторами и титрованием. Комментируют матчи известные спортивные журналисты Игорь Коленьков, Андрей Чепа, Сергей Канашиц, Максим Березинский, Юрий Довнар. На футбольные трансляции СТВ тратит собственные средства, которые, увы, не окупаются рекламой.

Во втором сезоне нашей работы по организации трансляций белорусского футбола у СТВ установились нормальные творческие отношения с руководством многих клубов и стадионов. Мы благодарны администрациям солигорского, гродненского, могилёвского стадионов за максимальное содействие и помощь в организации прямых трансляций, оперативное решение вопросов по организации комментаторских и операторских мест. Такое сотрудничество способствует улучшению качества трансляций.

К сожалению, с первых же матчей на стадионе «Городской» г. Борисова съемочная бригада СТВ столкнулась со сложностями в организации трансляций. При наличии у сотрудников телеканала утверждённой БФФ аккредитации руководство клуба БАТЭ и администрации стадиона необоснованно требовало особой дополнительной аккредитации, ограничивало передвижение технических и творческих сотрудников СТВ, занятых в подготовке и проведении трансляций. Это создавало сотрудникам телеканала немало препятствий при выполнении ими творческих задач. Оставляя «за кадром» проявления грубости и высокомерного отношения к съемочной группе со стороны руководства клуба и администрации стадиона, руководство СТВ в целях выполнения договорных обязательств перед БФФ провело дополнительные переговоры с руководством ФК БАТЭ. Был найден компромисс. В сезоне 2011 года из Борисова велись трансляции игр местного клуба с ФК Неман, ФК Минск, ФК Шахтёр.

Произошедшее 29 июня на стадионе г. Борисова во время игры БАТЭ-Шахтёр, на наш взгляд, не является внутренним делом борисовчан, а затрагивает интересы всех национальных клубов, федерации, любителей футбола. Считаем, что сюжет в программе «Столичный футбол» от 4.07.2011 г. о нарушениях порядка во время матча был корректным и объективным. Это подтверждается хотя бы тем, что руководство ФК БАТЭ в итоге принесло извинения арбитру Александру Евневичу за нецензурное скандирование трибун в его адрес и брошенную в него бутылку. За подобное поведение публики согласно Регламенту Чемпионата Республики Беларусь по футболу несет ответственность клуб.

Искренне сожалея о произошедшем конфликте, телекомпания СТВ заявляет о своем уважении к футболистам БАТЭ и считает, что каждым из них, как и командой в целом, по праву могут гордиться не только белорусские любители футбола, но и вся страна.

Вместе с тем обращаем внимание руководства клуба, что не оно определяет, какие трансляции матчей Высшей лиги Национального чемпионата вести телеканалу СТВ. Это решение является компетенцией Белорусской федерации футбола и ЗАО «Столичное телевидение», как и предусмотрено договором.

Оценивая заявление руководства клуба о намерении запретить СТВ транслировать матчи с участием БАТЭ как недостаточно обдуманное, и осознавая, что матчи с участием этой команды пользуются интересом у телезрителей, телекомпания СТВ тем не менее выражает готовность продолжать трансляции из Борисова при условии создания нормальных условий для работы технического персонала и журналистов.

7 июля в 20:00 в прямом эфире СТВ смотрите ответный матч квалификационного тура Лиги Европы ФК Минск – Олимпик (Баку). Смотрите прямую трансляцию на нашем сайте.

Пресс-служба СТВ

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Выдержка из матча БАТЭ – ШАХТЁР: поведение главного тренера, эмоциональные выражения в адрес судейского корпуса и редактора телетрансляции