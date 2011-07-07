Матчи 1/16 финала Кубка Беларуси по футболу принесли немало неожиданных результатов

Едва отшумели страсти по поводу завоевания «Гомелем» футбольного Кубка Беларуси-2011, как караван отечественных клубов отправился в новый поход за этим трофеем.

В среду, 29 июня, были сыграны почти все матчи 1/16 финала розыгрыша Кубка-2012. Его обладателя мы узнаем в мае будущего года, а пока с интересом будем наблюдать за встречами разнокалиберных представителей нашего клубного мироустройства.

В Марьину Горку, где по-прежнему хозяйничает середнячок Первой лиги «Руденск», приехали жодинские торпедовцы. Не пытаясь соревноваться с «автозаводцами» во владении инициативой, футболисты «Руденска» сосредоточились на том, что могло помочь достичь им позитивного результата.

На 24-й минуте хозяева поля блеснули своими тактическими задумками в первый раз. Алексей Ходневич проявил интуицию и своевременно сыграл на добивании. 1:0 – «Руденск» повел в счете.

Возмущенные таким нахальством гости попытались было быстренько отыграться, но вместо этого получили еще один неприятный голевой подарок от хозяев. На 31-й минуте Дмитрий Шелудько убежал от защитников «Торпедо» и, выйдя один на один, пробил голкипера гостей Паречина. 2:0 – в пользу «Руденска». С таким счетом соперники с разным, естественно, настроением отправились на перерыв.

После него наставник жодинцев Сергей Гуренко попытался заменами изменить невеселое развитие событий. На поле вышли сразу четыре резервиста, один из которых, Артем Соловей, на 70-й минуте взъерошил интригу поединка красивым голевым ударом. 1:2.

Но после этого удача от гостей попросту отвернулась. Ей, похоже, больше понравилось оборонительное мужество хозяев. За оставшееся время счет не изменился. «Руденск» побеждает жодинцев со счетом 2:1 и шагает в следующую кубковую стадию, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

А вот минские динамовцы, наведавшиеся в гости к футболистам «Слуцка», хоть и потрепали нервишки своим болельщика, первый для себя кубковый барьер все же преодолели.

Поначалу показалось, что особенных усилий для победы динамовцам прилагать не придется. Оккупировав штрафную слуцкой команды, подопечные Сергея Овчинникова довольно быстро сделали голевой задел. Сначала хозяев поля, а встреча, кстати, проводилась на синтетике солигорского стадиона «Шахтер», простил динамовский бразилец Фурлан. А вот его соотечественник Рафаэл Ледесма всепрощенчеством и благотворительностью заниматься не стал. И на седьмой минуте матча блестящим ударом метров с 25 вывел динамовцев вперед. 1:0.

Выполнив задачу минимум, минчане снизили наступательную активность и слегка вальяжно принялись контролировать мяч, изредка позволяя футболистам «Слуцка» пошустрить атаками на ворота Александра Сулимы. Так продолжалось до середины второго тайма, когда над полем солигорского рукотворного стадиона грянул гром. В переносном, конечно же, смысле.

Разыгрывая на 68-й минуте угловой, хозяева, похоже, удивили маститых столичных гостей неожиданной домашней заготовкой, голевую точку в которой поставил Григоров. Так, на 68-й минуте счет в матче сравнялся – 1:1.

Минчане продолжали атаковать, но особой задоринки и мысли до окончания основного времени поединка столичные гости не проявили. Перед получасовым овертаймом Сергею Овчинникову все же удалось достучаться то ли до чувства собственного достоинства подопечных, то ли до их здравого смысла. Ведь в серии возможного выяснения сильнейших с помощью пенальти случиться могло все, что угодно.

Ближе других динамовцев к сердцу слова наставника воспринял резервист Александр Куган. В начале второго дополнительного тайма он хладнокровно переиграл слуцкого голкипера Бранковца и принес динамовцам непростую и физически затратную победу со счетом 2:1, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

К сюрпризам, пожалуй, следует отнести неудачи представителей Высшей лиги: могилевского «Днепра» в Клецке, «Витебска» в поединке с гродненским «Белкардом». А также поражение лидера первой лиги мозырской «Славии» от скромной «Лиды».

Еще три матча этой стадии с участием наших еврокубковых полпредов (БАТЭ, солигорского «Шахтера» и футбольного клуба «Минск») состоятся позже.