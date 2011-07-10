Виталий Кличко (Украина) – Шеннон Бриггс (США). Бой за звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC

Поединок состоялся на «O2 World Arena» в немецком Гамбурге.

Этот бой для Виталия Кличко – пятая защита после повторного завоевания данного титула.

Шеннона Бриггса (прозвище боксера – «Пушка»), бывшего чемпиона мира по версии WBO, известного «ядовитыми» контратаками, но страдающего астмой, Кличко в течение 12 раундов методично «давил», не дав контратаковать ни разу. К концу боя американец едва держался на ринге, не мог нанести ни одного удара, но удар держал отлично – Виталий так и не довел дело до нокаута.

Единогласным решением судей (120—105, 120—107, 120—107) победу в поединке одержал Виталий Кличко. Таким образом, он защитил титул чемпиона мира по версии WBC.

После боя Бриггс попал в больницу на обследование. По заявлениям врачей и самого Шеннона, никаких серьезных повреждений, угрожающих здоровью, обнаружено не было, но выяснилось, что были порваны связки на правой руке. Виталий Кличко навестил Бриггса в больнице.