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В ноябре 2019 года Минск примет чемпионат Европы по муай-тай

08 августа 2019 15:49
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Новости Беларуси. Теперь официально: Минск в ноябре 2019 примет чемпионат Европы по муай-тай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В ноябре 2019 года Минск примет чемпионат Европы по муай-тай-1

С 4 по 11 ноября в нашу страну приедут сильнейшие бойцы европейского континента из 36 стран, более 400 атлетов. Перед домашним континентальным форумом будет проведет учебно-тренировочный сбор, по итогам которого тренерский штаб и определит состав.

В ноябре 2019 года Минск примет чемпионат Европы по муай-тай-4

Юрий Караев, председатель Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса:
Больше внимания нужно обращать на молодых, изыскивать средства, чтобы они выезжали в Таиланд на сборы, а самое главное на любые международные соревнования. Чтобы они не только накачивали мышцы и делали резкие удары, но и получали опыт психологический турнирной борьбы.

Конечно, цепляться за наших топовых именитых бойцов надо. Если кто-то появился, кто начал на внутренних чемпионатах побеждать, не затирать его в сторону. И это правило: кто победил на внутреннем чемпионате, невзирая ни на какие заслуги, опыт и медали в прошлом, тот едет.

В ноябре 2019 года Минск примет чемпионат Европы по муай-тай-7

В ноябре 2019 года Минск примет чемпионат Европы по муай-тай-9


 

# Муай-тай # Юрий Караев # Фотофакт

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