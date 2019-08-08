В Минске стартует международный турнир по борьбе на призы Александра Медведя

Новости Беларуси. 9 августа в столичном Дворце спорта стартует 49-ый международный турнир по борьбе на призы трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя, сообщили в программе «СТВ-Спорт». За награды поспорят более двухсот спортсменов из 14 стран. В составе хозяев ковра значатся сильнейшие борцы: в их числе Василиса Марзалюк, Ирина Курочкина, Иван Янковский – всего 52 атлета. Официальная церемония открытия состоится в 17.00, финалы пройдут в субботу и воскресенье. Как Александр Медведь тушил олимпийский факел в ведре с водой: «Всунул, вода выкипела, ведро прогорело и начал плавиться бетон»





Камандар Маджидов, председатель Белорусской федерации борьбы:

Когда был главным тренером, все схватки просматривал, потому что мне самому нужно все знать – что происходит с ребятами и что происходит в команде. Это очень важно.

Вместе с тренерским штабом за нашими ребятами будет наблюдать и болеть мэтр белорусской борьбы Александр Медведь.