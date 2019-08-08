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В Минске стартует международный турнир по борьбе на призы Александра Медведя

08 августа 2019 14:23
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Новости Беларуси. 9 августа в столичном Дворце спорта стартует 49-ый международный турнир по борьбе на призы трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

За награды поспорят более двухсот спортсменов из 14 стран. В составе хозяев ковра значатся сильнейшие борцы: в их числе Василиса Марзалюк, Ирина Курочкина, Иван Янковский – всего 52 атлета. Официальная церемония открытия состоится в 17.00, финалы пройдут в субботу и воскресенье.  

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В Минске стартует международный турнир по борьбе на призы Александра Медведя-1

В Минске стартует международный турнир по борьбе на призы Александра Медведя-3



Камандар Маджидов, председатель Белорусской федерации борьбы:
Когда был главным тренером, все схватки просматривал, потому что мне самому нужно все знать – что происходит с ребятами и что происходит в команде. Это очень важно.   

Вместе с тренерским штабом за нашими ребятами будет наблюдать и болеть мэтр белорусской борьбы Александр Медведь.

В Минске стартует международный турнир по борьбе на призы Александра Медведя-6

Александр Медведь, трехкратный олимпийский чемпион:
Я бы хотел, чтобы они отборолись и почувствовали, на что они способны. Ну есть у нас талантливые и девушки, и ребята, которые смогут попасть на чемпионат мира и Олимпиаду.

# Борьба # Камандар Маджидов # Александр Медведь # Фотофакт

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