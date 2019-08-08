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Никита Мещеряков: «Мы будем настраиваться побеждать»

08 августа 2019 13:39
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Новости Беларуси. 3 очка! Именно столько отделило нашу национальную команду по баскетболу от победы над датчанами в третьем раунде отбора, сообщили в программе «СТВ-Спорт».   

Никита Мещеряков: «Мы будем настраиваться побеждать»-1



Белорусы в рамках второго матча встречались со сборной из Северного королевства. Итоговые цифры – 78:81. Лучшим у белорусов стал Малик Уэйнс: на его счету 15 очков. Пока в копилке национальной команды одна победа и одно поражение. Белорусы располагаются на второй строчке в своей группе.   

Никита Мещеряков: «Мы будем настраиваться побеждать»-3

Никита Мещеряков: «Мы будем настраиваться побеждать»-5

Никита Мещеряков, игрок сборной Беларуси по баскетболу:   
Очень хорошо играли датчане. Мы немножко слабовато сыграли в защите, но у нас будет ответный матч в Дании. Мы будем настраиваться побеждать, нам нужно 4 очка. Удачно получилось, что в конце смогли сократить и проиграть всего три.    

Никита Мещеряков: «Мы будем настраиваться побеждать»-8

В основной раунд континентального форума выйдут победители групп. К слову, следующую игру парни Александра Крутикова проведут с командой Албании. Матч состоится 14 августа в Минске.   

# Баскетбол # Никита Мещеряков # Фотофакт

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