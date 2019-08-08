Никита Мещеряков: «Мы будем настраиваться побеждать»

Новости Беларуси. 3 очка! Именно столько отделило нашу национальную команду по баскетболу от победы над датчанами в третьем раунде отбора, сообщили в программе «СТВ-Спорт».





Белорусы в рамках второго матча встречались со сборной из Северного королевства. Итоговые цифры – 78:81. Лучшим у белорусов стал Малик Уэйнс: на его счету 15 очков. Пока в копилке национальной команды одна победа и одно поражение. Белорусы располагаются на второй строчке в своей группе.

Никита Мещеряков, игрок сборной Беларуси по баскетболу:

Очень хорошо играли датчане. Мы немножко слабовато сыграли в защите, но у нас будет ответный матч в Дании. Мы будем настраиваться побеждать, нам нужно 4 очка. Удачно получилось, что в конце смогли сократить и проиграть всего три.