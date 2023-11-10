В Новополоцке проходит спартакиада Союзного государства «Олимпийские надежды»

Новости Беларуси. Несколько сотен юных спортсменов в возрасте от 8 лет до 21 года из России и Беларуси принимают участие в международных соревнованиях в Новополоцке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

10 ноября здесь стартовала 20-я по счету спартакиада Союзного государства «Олимпийские надежды». Лучших определят в трех дисциплинах: хоккее, плавании и шахматах. В борьбу за медали впервые включатся воспитанники специализированных военно-учебных заведений. За всю историю существования спортивного проекта Союзного государства в нем приняли участие около 15 тысяч человек.

Александр Дорохович, первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси:

Здесь школьники, студенты, кадеты, сельская молодежь. Охвачены все виды спорта, чтобы наша молодежь была активна, заряжена, между собой встречались, общались, соревновались и выявляли сильнейших.

Петр Рожков, начальник отдела спорта и туризма Новополоцкого горисполкома:

На протяжении года мы готовили спортивные объекты, проводили все ремонтные работы, необходимые для открытия этой спартакиады.

Матвей Козловский, участник соревнований (Беларусь):

Наша команда очень сильно настроена, уже продумываем планы, расположение игроков на поле.