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В Новополоцке проходит спартакиада Союзного государства «Олимпийские надежды»

10 ноября 2023 19:37
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Новости Беларуси. Несколько сотен юных спортсменов в возрасте от 8 лет до 21 года из России и Беларуси принимают участие в международных соревнованиях в Новополоцке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Новополоцке проходит спартакиада Союзного государства «Олимпийские надежды»-1

10 ноября здесь стартовала 20-я по счету спартакиада Союзного государства «Олимпийские надежды». Лучших определят в трех дисциплинах: хоккее, плавании и шахматах. В борьбу за медали впервые включатся воспитанники специализированных военно-учебных заведений. За всю историю существования спортивного проекта Союзного государства в нем приняли участие около 15 тысяч человек.

В Новополоцке проходит спартакиада Союзного государства «Олимпийские надежды»-4

Александр Дорохович, первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси:
Здесь школьники, студенты, кадеты, сельская молодежь. Охвачены все виды спорта, чтобы наша молодежь была активна, заряжена, между собой встречались, общались, соревновались и выявляли сильнейших.

В Новополоцке проходит спартакиада Союзного государства «Олимпийские надежды»-7

Петр Рожков, начальник отдела спорта и туризма Новополоцкого горисполкома:
На протяжении года мы готовили спортивные объекты, проводили все ремонтные работы, необходимые для открытия этой спартакиады.

В Новополоцке проходит спартакиада Союзного государства «Олимпийские надежды»-10

Матвей Козловский, участник соревнований (Беларусь):
Наша команда очень сильно настроена, уже продумываем планы, расположение игроков на поле.

В Новополоцке проходит спартакиада Союзного государства «Олимпийские надежды»-13

Вероника Халенко, участница соревнований (Россия):
Очень рада, что попала сюда, планирую с кем-нибудь познакомиться, расширить свой круг друзей.

В этом году соревнования проводятся в четыре этапа. Первые два состоялись в Волгограде, сейчас третий, на очереди Минск. В белорусской столице спортсмены продемонстрируют свое мастерство с 1 по 6 декабря.

# Спортивные соревнования # Александр Дорохович # Фотофакт

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