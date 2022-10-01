В Москве продолжается Суперкубок Ассоциации студенческого баскетбола. Результаты белорусов

В Москве продолжается Суперкубок Ассоциации студенческого баскетбола. 48 женских и 60 мужских дружин на арене «Динамо» разыгрывают путевки на Кубок России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

1 октября состоялись матчи группового раунда и 1/16 финала. Женский белорусский квартет «BeST» одержал три победы с разницей заброшенных и пропущенных очков 47:7. Девушки вышли в 1/8 финала, встречи которой состоятся 2 октября.