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В Москве продолжается Суперкубок Ассоциации студенческого баскетбола. Результаты белорусов

01 октября 2022 19:00
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В Москве продолжается Суперкубок Ассоциации студенческого баскетбола. 48 женских и 60 мужских дружин на арене «Динамо» разыгрывают путевки на Кубок России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Москве продолжается Суперкубок Ассоциации студенческого баскетбола. Результаты белорусов-1

1 октября состоялись матчи группового раунда и 1/16 финала. Женский белорусский квартет «BeST» одержал три победы с разницей заброшенных и пропущенных очков 47:7. Девушки вышли в 1/8 финала, встречи которой состоятся 2 октября.

# Баскетбол # Фотофакт

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