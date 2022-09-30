«Сильнейшая сборная планеты». Главный тренер сборной Беларуси по мини-футболу о предстоящем матче с Португалией

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по мини-футболу в эти дни проводит подготовку к стартовому матчу в отборочном раунде чемпионата мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 6 октября на выезде наша команда сыграет против дружины Португалии.

Квалификационный отбор на мировой форум сложный и многоступенчатый. На первом групповом этапе белорусам достались в соперники коллективы Португалии и Литвы. Первый поединок наша команда проведет на выезде 6 октября, следующий состоится лишь через полгода. 2 марта отечественные футболисты на домашней площадке примут команду Литвы. Пока же тренерский штаб команды во главе с Александром Черником сосредоточен на подготовке к стартовому поединку. Тем более, что соперник у белорусской сборной представительный и титулованный.

Александр Черник, главный тренер сборной Беларуси по мини-футболу:

Чемпионы мира, чемпионы Европы, сильнейшая сборная планеты на данный момент. Тут нечего говорить, тем интереснее будет сыграть. Будем стараться прививать какой-то свой внутренний стиль, почерк парням и команде. Сложно навязывать чемпиону мира свою игру, безусловно, будем моделировать, исходя из сильных сторон соперника. Мы, славяне, всегда славились хороши коллективом, своим микроклиматом внутренним. Сплотимся, чувство юмора хорошее, психоэмоциональный хороший фон. Выйдем и отдадим максимум игре.

Борьба в квалификации намечается нешуточная. Путевки от европейского континента на чемпионат мира получат лишь пять сборных.