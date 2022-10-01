«Строитель» проиграл московскому «Динамо» в Российской волейбольной Суперлиге

​Минчане принимали одного из грантов и дали ему отпор. Хотя поначалу наши парни выглядели откровенно слабыми. Видимо, сказывался мандраж. Не каждый день в гости приезжает бронзовый призер Суперлиги с участниками Олимпийских игр в составе. Поэтому проигранные первый и второй сеты вполне логичны и даже закономерны. А вот дальше началось мини-чудо. Сбросив груз ответственности за результат, наша молодая дружина ни в чем не уступала именитому российскому коллективу. Наладился прием, заработал блок. «Динамо» выглядело растерянным. Белорусы выиграли партию 25:20 и вернули интригу. Дальше – больше, на старте четвертого отрезка вновь солировал наш клуб. И только ценой опыта, сыгранности и невероятной самоотдачи «Динамо» все же дожало «Строитель» – 3:1.