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«Строитель» проиграл московскому «Динамо» в Российской волейбольной Суперлиге

01 октября 2022 18:40
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​Показал зубы и изрядно потрепал силы и нервы московскому «Динамо». «Строитель» сыграл первый домашний матч в российской Суперлиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Строитель» проиграл московскому «Динамо» в Российской волейбольной Суперлиге-1

​Минчане принимали одного из грантов и дали ему отпор. Хотя поначалу наши парни выглядели откровенно слабыми. Видимо, сказывался мандраж. Не каждый день в гости приезжает бронзовый призер Суперлиги с участниками Олимпийских игр в составе. Поэтому проигранные первый и второй сеты вполне логичны и даже закономерны. А вот дальше началось мини-чудо. Сбросив груз ответственности за результат, наша молодая дружина ни в чем не уступала именитому российскому коллективу. Наладился прием, заработал блок. «Динамо» выглядело растерянным. Белорусы выиграли партию 25:20 и вернули интригу. Дальше – больше, на старте четвертого отрезка вновь солировал наш клуб. И только ценой опыта, сыгранности и невероятной самоотдачи «Динамо» все же дожало «Строитель» – 3:1.

«Строитель» проиграл московскому «Динамо» в Российской волейбольной Суперлиге-4

Олег Миканович, главный тренер ВК «Строитель»:
Я много чем доволен был потом, когда стали играть. Вначале больше был недоволен поведением своих игроков и этой неуверенностью. В дальнейшем, когда они раскрепостились, был доволен и технической игрой, и эмоциями.

«Строитель» проиграл московскому «Динамо» в Российской волейбольной Суперлиге-7

Дворец спорта «Уручье» пустовать будет недолго. Уже 3 октября первый домашний матч в Суперлиге проведет «Минчанка». Старт дуэли с «Ак Барсом» в 19:00.

# Волейбол # Олег Миканович # Фотофакт

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