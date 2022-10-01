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​Хоккей. Минское «Динамо» уступило питерскому СКА

01 октября 2022 18:33
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В КХЛ минское «Динамо» 1 октября принимало лидера Западной конференции, питерский СКА. К сожалению, обыграть хоккейного титана не удалось, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

​Хоккей. Минское «Динамо» уступило питерскому СКА-1

​Счет открыли гости на четвертой минуте матча, однако через несколько минут минчане сравняли – огорчил «красно-синих» Павел Варфоломеев. В первом периоде «зубры» играли на равных с соперником. И была надежда, что они все-таки смогут дать бой. Но во второй 20-минутке оппоненты значительно прибавили. Белорусская дружина не выдержала натиска и пропустила трижды. В заключительном отрезке сохранить свои ворота на замке также не удалось. Итоговые цифры – 5:1 в пользу хоккеистов из Санкт-Петербурга. Для подопечных Вудкрофта это четвертое поражение кряду. За противостоянием вживую наблюдало более 15 тысяч болельщиков. Следующий матч «Динамо» сыграет на выезде 3 октября против «Торпедо».

# Хоккей Беларуси # Павел Варфоломеев # Крэйг Вудкрофт # Фотофакт

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