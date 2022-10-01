​Хоккей. Минское «Динамо» уступило питерскому СКА

​Счет открыли гости на четвертой минуте матча, однако через несколько минут минчане сравняли – огорчил «красно-синих» Павел Варфоломеев. В первом периоде «зубры» играли на равных с соперником. И была надежда, что они все-таки смогут дать бой. Но во второй 20-минутке оппоненты значительно прибавили. Белорусская дружина не выдержала натиска и пропустила трижды. В заключительном отрезке сохранить свои ворота на замке также не удалось. Итоговые цифры – 5:1 в пользу хоккеистов из Санкт-Петербурга. Для подопечных Вудкрофта это четвертое поражение кряду. За противостоянием вживую наблюдало более 15 тысяч болельщиков. Следующий матч «Динамо» сыграет на выезде 3 октября против «Торпедо».