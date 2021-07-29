Олимпиада в Токио. Пловец Евгений Цуркин не попал в финал

К новостям из Токио. Пловец Евгений Цуркин не попал в финал. Не прошли квалификацию наши спортсмены и в смешанной комбинированной эстафете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сборную Беларуси представили Никита Цмыг, Илья Шиманович, Анастасия Кулешова и Анастасия Шкурдай. Наши ребята стартовали во втором заплыве. Особенностью данной дистанции является то, что спортсмены плывут этапы, невзирая на гендерное различие, мужчины и женщины вперемешку.