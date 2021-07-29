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Олимпиада в Токио. Пловец Евгений Цуркин не попал в финал

29 июля 2021 14:35
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К новостям из Токио. Пловец Евгений Цуркин не попал в финал. Не прошли квалификацию наши спортсмены и в смешанной комбинированной эстафете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олимпиада в Токио. Пловец Евгений Цуркин не попал в финал-1

Сборную Беларуси представили Никита Цмыг, Илья Шиманович, Анастасия Кулешова и Анастасия Шкурдай. Наши ребята стартовали во втором заплыве. Особенностью данной дистанции является то, что спортсмены плывут этапы, невзирая на гендерное различие, мужчины и женщины вперемешку.

Олимпиада в Токио. Пловец Евгений Цуркин не попал в финал-4

Первый в заплыве стартовал Цмыг, завершив стартовый этап с шестым результатом. Шиманович брассом попытался сохранить позиции, а Кулешова баттерфляем первую часть боролась даже за пятый результат, но тщетно. Молодой белоруске не хватило сил и опыта. Шкурдай замыкала квартет. В итоге у белорусов восьмой результат.

# Олимпиада 2020 # Евгений Цуркин # Никита Цмыг # Илья Шиманович # Анастасия Кулешова # Анастасия Шкурдай # Фотофакт

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