Собирали деньги на участие, продавая кофе. 7 фактов об Олимпийских играх, о которых мало кто знает

Любители спорта каждый раз с нетерпением ждут начало Олимпийских игр. За этим масштабным событием следит весь мир. Из года в год организаторы мероприятия стараются провести соревнования на высшем уровне, чтобы зрители и спортсмены получили удовольствие. Однако в истории Игр есть несколько моментов, когда все проходило не так гладко. Вот несколько интересных фактов об Олимпиаде, о которых мало кто знает.

Это произошло на церемонии открытия Зимних Олимпийских игр в 1972 году. Один внимательный зритель заметил, что цветовой порядок колец на флаге перепутали. Он обратился к организаторам, так и выяснилось, что на эту ошибку никто не обращал внимание 20 лет, а флаг вывешивали на всех Зимних Олимпийских играх.

Традиционно на церемонии открытия Олимпиады выпускали голубей. Но после случая в 1988 году это запретили делать. Выпущенные птицы сели на чашу с огнем и сгорели.

В 2002 на Олимпийских играх лыжник из Франции во время соревнований потерял одну лыжу почти у финиша. Спортсмен не сдался: у него получилось на одной ноге пересечь финишную черту.

Раньше не все страны могли финансировать своих спортсменов. В 1932 году бразильцы отправились на соревнования без денег. Однако власти выдали им с собой кофе, они надеялись, что в одном из портов спортсмены смогут его продать, а на вырученные деньги будут жить во время соревнований. К сожалению, такой товар никому не понадобился, заработать денег не удалось, бразильцам пришлось платить за себя самостоятельно.