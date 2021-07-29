Собирали деньги на участие, продавая кофе. 7 фактов об Олимпийских играх, о которых мало кто знает
Любители спорта каждый раз с нетерпением ждут начало Олимпийских игр. За этим масштабным событием следит весь мир. Из года в год организаторы мероприятия стараются провести соревнования на высшем уровне, чтобы зрители и спортсмены получили удовольствие. Однако в истории Игр есть несколько моментов, когда все проходило не так гладко. Вот несколько интересных фактов об Олимпиаде, о которых мало кто знает.
Фото: instagram.com/kovername
Это произошло на церемонии открытия Зимних Олимпийских игр в 1972 году. Один внимательный зритель заметил, что цветовой порядок колец на флаге перепутали. Он обратился к организаторам, так и выяснилось, что на эту ошибку никто не обращал внимание 20 лет, а флаг вывешивали на всех Зимних Олимпийских играх.
Традиционно на церемонии открытия Олимпиады выпускали голубей. Но после случая в 1988 году это запретили делать. Выпущенные птицы сели на чашу с огнем и сгорели.
В 2002 на Олимпийских играх лыжник из Франции во время соревнований потерял одну лыжу почти у финиша. Спортсмен не сдался: у него получилось на одной ноге пересечь финишную черту.
Раньше не все страны могли финансировать своих спортсменов. В 1932 году бразильцы отправились на соревнования без денег. Однако власти выдали им с собой кофе, они надеялись, что в одном из портов спортсмены смогут его продать, а на вырученные деньги будут жить во время соревнований. К сожалению, такой товар никому не понадобился, заработать денег не удалось, бразильцам пришлось платить за себя самостоятельно.
Фото: instagram.com/marika_prokusheva
На самом деле золотые медали вовсе не золотые. До 1912 года их изготавливали из золота, а позже начали делать из серебра, покрывая сверху тонким слоем позолоты. Это всего 1 % от общего веса награды.
В 2014 была самая долгая эстафета олимпийского огня. Все началось 7 октября 2013 года в Москве, а закончилось 7 февраля 2014 года в Сочи. Олимпийский огонь пронесли через 60 тысяч километров, за это время сменилось 14 тысяч факелоносцев.
Первый допинг на Олимпиаде нашли у спортсмена в 1968 году. Пятиборец из Швеции выпил много алкоголя, из-за этого не смог участвовать. Позже он сказал, что выпил немного пива. После этого всех спортсменов начали проверять.
Каждая Олимпиада по-своему запоминается зрителю. Из года в год шоу на церемонии открытия поражает своими масштабами. Олимпиада в Токио тоже успела удивить всех – подробнее здесь.