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ОИ-2020. Виктория Чайка занимает 8-е место после первой части квалификации в стрельбе из малокалиберного пистолета

29 июля 2021 12:46
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Олимпийские игры в Токио. Виктория Чайка после первой части квалификации в стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 25 метров на точность замыкает топ-8 промежуточного протокола, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

ОИ-2020. Виктория Чайка занимает 8-е место после первой части квалификации в стрельбе из малокалиберного пистолета-1

Вторая составляющая отбора, стрельба на скорость, собственно, как и финал, пройдут в пятницу. Белоруске, чтобы иметь шанс бороться за олимпийские награды, необходимо завершить квалификацию не хуже восьмого результата.

# Стрельба # Виктория Чайка # Фотофакт

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