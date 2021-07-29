ОИ-2020. Виктория Чайка занимает 8-е место после первой части квалификации в стрельбе из малокалиберного пистолета

Олимпийские игры в Токио. Виктория Чайка после первой части квалификации в стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 25 метров на точность замыкает топ-8 промежуточного протокола, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вторая составляющая отбора, стрельба на скорость, собственно, как и финал, пройдут в пятницу. Белоруске, чтобы иметь шанс бороться за олимпийские награды, необходимо завершить квалификацию не хуже восьмого результата.