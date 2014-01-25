Новости Минска. А вот кому никакие морозы не страшны, так это заядлым рыбакам. Сегодня они ловили не для себя, а для того, чтобы определить, кто же из них самый лучший. В Минской области прошёл первый этап Чемпионата Беларуси по лову рыбы со льда на мормышку. В нём приняли участие спортсмены из многих городов нашей страны. Чемпиона определят после трёх этапов. Именно он будет представлять Беларусь на мировом первенстве.

Она всего лишь три года в профессиональном спорте, но уже знает: каждый грамм долгожданного улова может стать победным и даже поднять на золотой пьедестал. На по-настоящему мужском этапе соревнования Анастасия Прокопенко — девушка единственная. Но в победу верит несмотря ни на что. Говорит, за два часа поймать удалось более трёхсот граммов рыбы.

Анастасия Прокопенко:

Хотелось бы конкуренции женской. Иногда приезжают соперницы с ближнего зарубежья.

9 команд, более 30 специалистов зимней рыбалки, в том числе спортсмены сборной страны. Сегодня проходит лишь первый этап Чемпионата Беларуси по лову рыбы со льда на мормышку, но конкуренция развернулась серьёзная. Ведь победители белорусских соревнований представят нашу страну на мировом первенстве.

Всего три этапа двухдневных соревнований. За это время померяться рыболовным мастерством спортсмены смогут сразу на трёх водоёмах: Смолевичском и Заславском водохранилищах в Минской и озере Белое в Гродненской области. Здесь и разные глубины, и даже состав рыбы.

Виктор Святощик, главный судья Чемпионата мира по ловле рыбы со льда на мормышку:

Ты должен быть универсалом. Куда бы ты ни попал, ты должен показывать максимальный результат.

Андрей Коврижкин, главный судья Чемпионата Беларуси по лову рыбы со льда на мормышку:

Чемпионат - это во основном не команды городов, сборные команд. Большинство у нас спортсменов из Минска, есть спортсмены из Бреста, Гродно, Могилева. Всего 36 спортсменов.

Белорусские соревнования иначе как одним из этапов подготовки, причём, как спортсменов, так и судей, к Чемпионату мира по лову рыбы со льда на мормышку не называют. За последние десять лет мировое первенство принимали разные страны. Теперь очередь за Беларусью. 15 команд и около двухсот болельщиков и участников Гребной канал Заславского водохранилища соберёт уже 18 февраля.

Ярослав Тихонович, председатель федерации рыболовного спорта Республики Беларусь:

Признание именно заслуг нашего рыболовного спорта. Тех успехов, которые мы за последние 5 лет достигли.

На мировом первенстве белорусы лидерами уже становились. Казахстан, 2012-ый год. Тогда победа у нашей сборной была в командном зачёте, в личном тоже победил белорус. Кстати, соревнования нынешнего года чемпион Юрий Щорс не пропустил. Вот и сегодня за «три часа полной самоотдачи» поймать ему удалось около девятисот граммов рыбы. Правда, спортсмен признаётся: какой результат покажет на Чемпионате мира этого года, сказать трудно. Победа в личном зачёте словно лотерея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Щорс, чемпион мира в личном зачете Чемпионата мира по лову рыбы со льда на мормушку:

Россия Украина, Литва, лавтия и Польша. В районе 5 команд, это которые могут претендовать на достаточно высокое место.