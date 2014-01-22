В минской Веснянке открылась лыжная трасса

Новости Минска. Подарок для любителей активного отдыха. Эта лыжная трасса подходит как профессиональным спортсменам, так и новичкам.

Сезон лыжных прогулок в Веснянке только открылся. Но гладкая белоснежная трасса уже пользуется большой популярностью. Еще бы! Снег хорошо укатан и уплотнен, лыжня идеально выровнена. В день открытия на зимний пробег вышли десятки спортсменов и любителей.

Сейчас длина лыжной тропы — полтора километра. И это еще не предел. За ближайшую неделю трасса вырастет до пяти. Лыжники смогут кататься здесь и в темное время суток. Дорогу им будут освещать специальные фонари, установленные по краям лыжни, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Калиновский Константин, начальник городской лыжероллерной трассы:

Трасса начинает работать с 5-6 часов утра, заканчивает – в 11 ночи. Пункты проката работают.