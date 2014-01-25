Белорусские спортивные журналисты рассказали, от кого они ждут медалей на Олимпиаде-2014 в Сочи

Новости Беларуси. Выборы в местные Советы пройдут в марте 2014. Через два месяца станет понятно, кому достанутся депутатские мандаты. Но уже сегодня известно, кому выдали мандаты олимпийские. Презентована и новая форма национальной сборной. Правда президент на пресс-конференции для руководителей СМИ, по-моему, это не вошло в эфир, покритиковал зеленые штаны. Но все-таки по форме одежды встречают, но провожают-то по количеству медалей, которые зависят от другой формы – от физической. И от удачи, конечно.

Неудачей для белорусских биатлонистов чуть было не обернулась рядовая поездка на авто: микроавтобус со спортсменами в Австрии попал в аварию. Правда, вскоре выяснилось, что участников предстоящей Олимпиады внутри не было. Страна выдохнула спокойно, атлеты продолжили подготовку. У них впереди экзамен за 4 прошедших года.

Для сборной уже суверенной Беларуси зимняя Олимпиада в Сочи станет по счету шестой. Цифра, на первый взгляд, не впечатляющая. Но с главного «белого» старта наши спортсмены еще ни разу не возвращались с пустыми руками.

Международное рейтинговое спортивное агентство прочит белорусам 5 медалей. Такая же цифра звучала и из уст чиновников разного ранга. Только вот нужно понимать: загадывать – дело неблагодарное.

Владимир Бережков, главный редактор газеты «Прессбол»:

Пять медалей, на мой взгляд, это очень смело. Я считаю, что если мы завоюем, белорусы привезут с Олимпийских игр две медали, это будет выдающийся результат. Если там будет «золото», то я, например, буду очень доволен.

Наиболее успешной для нас стала Ванкуверская Олимпиада. На ней белорусы трижды оказывались в призах. Причем, две награды на счету биатлонистов.

Внимание, сосредоточенность и умение не реагировать на посторонние раздражители. Так же метко поразил все мишени в Ванкувере Сергей Новиков. Наш биатлонист, по сути, на которого не ставил никто, сенсационно выиграл серебро.

Кроме Новикова на пьедестал в 2010 году взошла Дарья Домрачева. Кстати, оба спортсмена по-прежнему в строю. И продемонстрируют свое мастерство в Сочи. Всего же от Беларуси в заявочном списке – 10 человек. Конечно, большинству будет сложно зацепиться за медаль. Но Дарья Домрачева не зря входит в элиту мирового биатлона.

Татьяна Лукашевич, спортивный журналист:

Январский успешные выступления Дарьи – это, можно сказать, она подводилась к пику, но это ни в коем случае не пик. Все было выстроено таким образом, что пик ожидается как раз в феврале.

Надежда Скардино в январе четыре раза попала в десятку, второй раз в карьере попала в тройку. То есть Надежду также грамотно подводили. Нельзя сказать, что она выстрелила. Она на протяжении двух сезонов добавляет, поэтому от Надежды тоже можно ожидать вполне хорошего результата, но он не должен стать шоком, если вдруг у Надежды получится медаль. То есть это будет вполне справедливо.

Фристайл – самый медальный и стабильный в Беларуси зимний вид спорта. 4 Олимпиады – 4 награды. Гроссмейстерский результат – по-другому и не скажешь. В числе фаворитов наши акробаты и нынче.

Владимир Бережков, главный редактор газеты «Прессбол»:

У меня нет оснований тревожиться. Главное, что все здоровы, все без травм. Мне кажется, Николай Иванович Козека нас всех порадует.

Правда, не стоит забывать, что фристайл – субъективный вид спорта. И здесь далеко не все зависит от спортсмена. Пример тому – выступление нашего олимпийского чемпиона Алексея Гришина на этапе Кубка мира в США, где он занял третье место.

Алексей Гришин, олимпийский чемпион по фристайлу:

Когда выполняешь хороший прыжок и получаешь не совсем адекватные оценки за этот прыжок, я от этого не расстраиваюсь, это меня делает намного жестче и подстегивает на следующие соревнования, добиваться и делать еще лучше прыжки.

Впрочем, в этом виде спорта у нас хватает спортсменов экстра-класса. И каждому из них по силам попасть на пьедестал.

В других же дисциплинах, в которых белорусы квалифицировались в Сочи, шансов на медаль заметно меньше. Хотя вполне возможно, что в тех же лыжных гонках в составе есть «темная лошадка», которая может стать «золотой».

Сергей Канашиц, спортивный журналист:

Я все-таки жду, что выстрелит Серега Долидович в лыжах, который за всю свою богатую карьеру, безусловно, заслужил олимпийскую медаль. Может быть, произойдет еще некое чудо и мы побьем свой медальный рекорд. Хотя главное не медали, конечно, а в том, чтобы просто все сделали все, что от них зависит.

В шорт-треке, как, впрочем, и в горных лыжах, надеется нам откровенно не на что. Поможет разве что его величество случай.

Первые спортсмены прибудут к месту игр уже на следующей неделе. Встречают, как известно, по одежке. Экипировкой дружины занималась литовская фирма. Комплект включает 22 наименования. Подрядчик попытался учесть все необходимое. Форма выполнена в традиционных белорусских цветах. И именно так наши спортсмены будут смотреться, если попадут на пьедестал.

Александр Гагиев, первый заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь:

Настрой есть, команда готова. Дальше – это спорт. Понимаете, здесь сложно сказать: да, может быть, столько, может быть, столько. Будем надеяться, что не только спортивная подготовленность, но и спортивное везение будет на нашей стороне.