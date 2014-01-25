В Минске 25 января награды получили призеры зимней Универсиады и Всемирной гимназиады

Новости Минска. Награды за спортивные успехи сегодня получили студенты и школьники. В Минске чествовали призеров зимней Универсиады и Всемирной гимназиады. И в итальянском Тренто, и в Бразилии наши ребята показали себя на высшем уровне. Кстати, не только золотыми, и серебряными медалями могут похвастаться юные спортсмены. Некоторые из них установили новые рекорды.

Первая попытка, и сразу становится ясно — у конкурентов ни единого шанса. В шоке не только соперники. Копье улетело так далеко, что у судей возникли трудности с замерами. Анна Тарасюк теперь не просто чемпионка, она легенда. Рекорд улучшен почти на 10 метров.

Анна Тарасюк, победитель XV всемирной гимназиады в метании копья:

Рекорд был 46 метров, получается почти на 10 метров улучшила рекорд. Далеко улетело копье и никак не могли замерить, то есть не могли поверить в такие большие числа, что так далеко улетело копье. Было очень необычно. Во-первых, очень далеко было лететь, добираться. Почти сутки добирались. Конечно, климат — у нас была зима, а там было 30 градусов тепла, там только начиналось лето.

Золото в метании копья и еще три медали. Серебро в плавании и прыжках в высоту, бронза в беге на 100 метров с барьерами. На всемирной гимназиаде белорусы выступали впервые. Дебют пришелся на турнир в Бразилию. На мини-олимпиаду школьники приехали из 39 стран мира.

Виктор Якжик, заместитель Министра образования Республики Беларусь:

То, что половина нашей делегации вернулась с медалями. Золотая медаль, рекорд гимназиады был установлен, говорит о том, что, во-первых, наши ребята оказались готовы к участию в гимназиаде.

С удачным выступлением поздравили не только будущих олимпийцев. Лыжник Михаил Семенов в Минске на пару дней. На Всемирной Универсиаде выиграл серебро, но главный старт для него - через две недели. В Сочи.

Михаил Семенов, член Олимпийской сборной Беларуси по лыжным гонкам, серебряный призер XXVI Всемирной зимней Универсиады:

В течение года, наверное, только об этих соревнованиях мысли, о Сочи. В этом году вообще практически дома не бывал, отдельные дни. И то, приезжаешь домой, план тренировок есть, не лежишь, не отдыхаешь, тренируешься.

Виктор Комоцкий, главный тренер сборной Беларуси по лыжным гонкам:

Настроен на работу, на борьбу. С другим настроением так туда и ехать не надо. В общем-то, я думаю, что наши лидеры могут бороться за поадание в топ-10, в десятку лучших.

Студенческие игры — показатель боеготовности. Для опытных спортсменов, как лакмусовая бумага. Если не можешь здесь показать результат, на что рассчитывать на Олимпийских играх?

Александр Гагиев, первый заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь:

Конечно, это определенный срез для наших спортсменов, потому что сегодня есть возможность показать себя, потому что Универсиада - это соревнования достаточно высокого уровня. Там завоевать и занять медали не так уж просто, поэтому там участвуют спортсмены с различных стран, тоже входят в топ ведущих спортсменов. На прошлой Универсиаде, на зимней, было 2 медали и сейчас их 2.

Еще одна медаль универсиады, и снова член олимпийской сборной. Бронза горнолыжницы Марии Шкановой стала для нашей команды первой наградой в этом виде спорта. Теперь ей предстоит покорять олимпийские склоны. А ставить новые рекорды Универсиад скоро будут сегодняшние школьники, сообщили Новости «24 часа» на СТВ.