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Арина Соболенко вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису

21 января 2025 11:36
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал первого в сезоне турнира серии Большого шлема – Открытого чемпионата Австралии по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Арина Соболенко вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису-1

Арина Соболенко, полуфиналистка Открытого чемпионата Австралии по теннису:
Если честно, сегодня я просто молилась. Молилась, чтобы вернуть мяч в корт в таких тяжелых условиях. Мы обе старались вернуть мяч в корт, играть было очень тяжело. Она показала потрясающий, агрессивный теннис. Очень счастлива, что каким-то магическим образом я смогла выиграть этот матч. Иногда даже здорово проводить такие упорные битвы. Надо пройти через них, чтобы быть сильнее на последних стадиях турнира. Я рада выходу в полуфинал и очень жду матча с Паулой.

В 1/4 сильнейшая ракетка мира оказалась сильнее Анастасии Павлюченковой со счетом 6:2, 2:6, 6:3. Встреча длилась 1 час и 55 минут. На счету Соболенко 3 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-поинтов из 8. Тем самым белоруска установила рекорд мельбурнских кортов. Она не знает равных на зеленом континенте 19 встреч подряд. За выход в финал Арина поборется с испанкой Паулой Бадосой.

# Теннис # Арина Соболенко

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