Футбольные переходы – белорусские спортсмены определились с клубами на новый сезон

Белорусский футбол активно готовится к новому сезону, а спортсмены определяются, за кого будут играть, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Павел Седько перебрался в жодинское «Торпедо». Напомним, до этого 26-летний полузащитник выступал за минское «Динамо». В прошлом сезоне он забил 4 гола и отдал 10 передач. Столичный клуб покинул и Александр Свирепа подписав контракт с борисовским БАТЭ. В активе 25-летнего хавбека 26 матчей и три точных удара. А вот Денис Гречихо напротив возвращается из Казахстана в стан чемпиона. В 2022 году футболист уже выступал за минчан.